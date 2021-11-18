Меркель, підігруючи Путіну, грає на розвал Євросоюзу, - Безсмертний

Таку думку Безсмертний висловив у ефірі програми "Великий ефір Василя Зими" на Еспресо.TV.



"Для мене очевидно, що те, що зараз відбувається, є чітко спланованою Кремлем операцією, яка підігнана під нинішню ситуацію. Десь це використовується як атака на Європейський Союз та окремі країни Балтійського регіону, а в окремих випадках - як інформаційна та дезінформаційна війна проти України. Така багатокомпонентна операція є підручниковою для тих, хто проходить підготовку в ФСБ. Для Путіна важливо зараз суб'єктизувати Лукашенка за будь яких умов, а потім піде вже фінансування для облаштування табору мігрантів. Ці всі речі розвалюють європейську та світову систему права", - сказав Безсмертний.



Політик також зазначив, що у ситуації з мігрантами на польсько-білоруському кордоні дуже важливо оцінювати дії Німеччини. На його думку, підігруючи Путіну, Ангела Меркель поставила Польщу в дуже неприємну ситуацію.



"Меркель, не усвідомлюючи цього, підігрує Путіну. Підігруючи Путіну, Німеччина грає на розвал Європейського Союзу. Оскільки ставлять Польщу, яка є найближчим союзником Німеччини, в дуже неприємну ситуацію. Поляки ж діють абсолютно правильно. Вони, не чекаючи на реакцію та допомогу Європи, застосували легітимний спосіб протистояти ворогу. Польща захищає свій суверенітет та територіальну цілісність. З моєї точки зору, це саме те, чого не вистачило українському вищому керівництву в 2014 році", - додав Безсмертний.