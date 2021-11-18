Меркель, підігруючи Путіну, грає на розвал Євросоюзу, - Безсмертний
Політик і дипломат Роман Безсмертний заявив, в. о. канцлера Німеччини Ангела Меркель, підігруючи Володимиру Путіну, діє на розвал Євросоюзу, не усвідомлючи цього
Таку думку Безсмертний висловив у ефірі програми "Великий ефір Василя Зими" на Еспресо.TV.
"Для мене очевидно, що те, що зараз відбувається, є чітко спланованою Кремлем операцією, яка підігнана під нинішню ситуацію. Десь це використовується як атака на Європейський Союз та окремі країни Балтійського регіону, а в окремих випадках - як інформаційна та дезінформаційна війна проти України. Така багатокомпонентна операція є підручниковою для тих, хто проходить підготовку в ФСБ. Для Путіна важливо зараз суб'єктизувати Лукашенка за будь яких умов, а потім піде вже фінансування для облаштування табору мігрантів. Ці всі речі розвалюють європейську та світову систему права", - сказав Безсмертний.
Політик також зазначив, що у ситуації з мігрантами на польсько-білоруському кордоні дуже важливо оцінювати дії Німеччини. На його думку, підігруючи Путіну, Ангела Меркель поставила Польщу в дуже неприємну ситуацію.
"Меркель, не усвідомлюючи цього, підігрує Путіну. Підігруючи Путіну, Німеччина грає на розвал Європейського Союзу. Оскільки ставлять Польщу, яка є найближчим союзником Німеччини, в дуже неприємну ситуацію. Поляки ж діють абсолютно правильно. Вони, не чекаючи на реакцію та допомогу Європи, застосували легітимний спосіб протистояти ворогу. Польща захищає свій суверенітет та територіальну цілісність. З моєї точки зору, це саме те, чого не вистачило українському вищому керівництву в 2014 році", - додав Безсмертний.
- Нагадаємо, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко використовує мігрантів на кордонах із країнами ЄС, щоб відвернути увагу від активності Росії на кордоні з Україною.
- 14 листопада Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель анонсував нові санкції ЄС проти Білорусі.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що через міграційну кризу Польща, Литва та Латвія мають намір скликати Раду НАТО, щоб повністю закрити кордон із Білоруссю.
- 16 листопада група мігрантів намагалася прорватися через кордон між Польщею і Білоруссю, внаслідок чого постраждали 9 польських поліцейських.
- 17 листопада прикордонна служба Польщі повідомила, що табір мігрантів на кордоні Білорусі спорожнів і вони залишають КПП "Брузгі" у супроводі білоруських силовиків.
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