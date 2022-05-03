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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Мешканці окупованого Токмака й Василівки отримали змогу евакуюватися 3 травня

Мешканці окупованого Токмака й Василівки отримали змогу евакуюватися 3 травня

3 травня, 2022 вiвторок
08:35
війна з Росією

Охочі евакуюватися з Токмака й Василівки 3 травня можуть це зробити, потрібно чекати колону з Маріуполя до Запоріжжя по ходу руху транспорту

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Телеграм.

"Звертаюся до людей у Токмаці (збір біля кафе Нірвана) та Василівки! Усі, хто має бажання і змогу евакуюватися, вже можуть виходити і чекати колону по ходу руху транспорту!", – написв він.

Мешканцям Токмака та Василівки пропонують приєднатися до колони, що прямує з Маріуполя до Запоріжжя та не змогла дістатися кінцевого пункту призначення 2 травня.

  • Нагадаємо, колона людей, яких 1 травня евакуювали з Азовсталі, 2 травня не змогла дістатися Запоріжжя
  • Мер тимчасово окупованого Токмака склав повноваження.
  • 15 квітня окупанти з артилерії обстріляли Василівку на Запоріжжі, унаслідок чого одна людина загинула, п'ятеро постраждали, знищено магазин і пошкоджено житлові будинки.

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евакуація
Запорізька область
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