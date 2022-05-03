Мешканці окупованого Токмака й Василівки отримали змогу евакуюватися 3 травня

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Телеграм.



"Звертаюся до людей у Токмаці (збір біля кафе Нірвана) та Василівки! Усі, хто має бажання і змогу евакуюватися, вже можуть виходити і чекати колону по ходу руху транспорту!", – написв він.



Мешканцям Токмака та Василівки пропонують приєднатися до колони, що прямує з Маріуполя до Запоріжжя та не змогла дістатися кінцевого пункту призначення 2 травня.

Нагадаємо, колона людей, яких 1 травня евакуювали з Азовсталі, 2 травня не змогла дістатися Запоріжжя

Мер тимчасово окупованого Токмака склав повноваження.

15 квітня окупанти з артилерії обстріляли Василівку на Запоріжжі, унаслідок чого одна людина загинула, п'ятеро постраждали, знищено магазин і пошкоджено житлові будинки.