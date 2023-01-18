Про це повідомила Одеська міськрада з посиланням на рятувальників.

"Рятувальники Одещини нагадують усім, що цьогоріч місця для купання на Водохреща на узбережжі не передбачені! Купання на морі є небезпечним!", - ідеться в повідомленні.

"Безпечними для купання є тільки спеціально облаштовані місця, де у свято будуть чергувати усі відповідні екстрені служби", - додали в міськраді.

Там опублікували список храмів, де можна безпечно зайти в освячену воду:

Свято-Успенський кафедральний собор, вул. Преображенська, 70;

храм Олексія людини Божої, Олексіївська площа, 19;

храм святих мучеників Адріана та Наталії, Французький бульвар, 46/1.

Зазначимо, що Водохреще в Україні відзначають 19 січня.

Влада Києва напередодні Водохреще закликала людей утриматися від традиційного купання у водоймах, а релігійні організації - від проведення масових зібрань і заходів.

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