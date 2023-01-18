Мешканців Одещини попередили про заборону купання на Водохреще у відкритих водоймах
На Одещині цьогоріч заборонено купання у відкритих водоймах на Водохреще. Громадян просять занурюватись у воду лише в спеціально відведених місцях при храмах
Про це повідомила Одеська міськрада з посиланням на рятувальників.
"Рятувальники Одещини нагадують усім, що цьогоріч місця для купання на Водохреща на узбережжі не передбачені! Купання на морі є небезпечним!", - ідеться в повідомленні.
"Безпечними для купання є тільки спеціально облаштовані місця, де у свято будуть чергувати усі відповідні екстрені служби", - додали в міськраді.
Там опублікували список храмів, де можна безпечно зайти в освячену воду:
- Свято-Успенський кафедральний собор, вул. Преображенська, 70;
- храм Олексія людини Божої, Олексіївська площа, 19;
- храм святих мучеників Адріана та Наталії, Французький бульвар, 46/1.
Зазначимо, що Водохреще в Україні відзначають 19 січня.
- Влада Києва напередодні Водохреще закликала людей утриматися від традиційного купання у водоймах, а релігійні організації - від проведення масових зібрань і заходів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.57
-
EUR
Купівля 42.06Продаж 43.05
- Актуальне
- Важливе