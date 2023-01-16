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Небезпека провокацій: влада Києва закликала не купатись у водоймах на Водохреще і утриматися від масових заходів

16 січня, 2023 понедiлок
21:51
Суспільство Водохреще-2022

Столична влада напередодні Водохреща закликала людей утриматися від традиційного купання у водоймах, а релігійні організації - від проведення масових зібрань і заходів

Про це повідомляє сайт КМДА.

"Зважаючи на військову агресію РФ щодо України, проведення будь-яких масових заходів та зібрань, зокрема релігійних, може бути використано країною-агресором або радикальними угрупуваннями з метою вчинення провокацій стосовно вірян та пересічних громадян, задля дестабілізації соціальної та релігійної ситуації у Києві", - йдеться у повідомленні.

Водночас для уникнення небезпечних ситуацій влада Києва організує чергування рятувальників на традиційних для Водохреща локаціях.

"Утім містян наполегливо закликають цьогоріч відмовитися від купання у водоймах на Водохреще", - наголошує КМДА.

  • Раніше повідомлялося, що 19 січня митрополит Епіфаній звершить в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври богослужіння з нагоди Хрещення.

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