Небезпека провокацій: влада Києва закликала не купатись у водоймах на Водохреще і утриматися від масових заходів
Столична влада напередодні Водохреща закликала людей утриматися від традиційного купання у водоймах, а релігійні організації - від проведення масових зібрань і заходів
Про це повідомляє сайт КМДА.
"Зважаючи на військову агресію РФ щодо України, проведення будь-яких масових заходів та зібрань, зокрема релігійних, може бути використано країною-агресором або радикальними угрупуваннями з метою вчинення провокацій стосовно вірян та пересічних громадян, задля дестабілізації соціальної та релігійної ситуації у Києві", - йдеться у повідомленні.
Водночас для уникнення небезпечних ситуацій влада Києва організує чергування рятувальників на традиційних для Водохреща локаціях.
"Утім містян наполегливо закликають цьогоріч відмовитися від купання у водоймах на Водохреще", - наголошує КМДА.
- Раніше повідомлялося, що 19 січня митрополит Епіфаній звершить в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври богослужіння з нагоди Хрещення.
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