Мета Росії - розвалювання ЄС та НАТО, - політологиня
Політологиня Олеся Яхно вважає, що Росія використала факт відеозустрічі президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна у пропаганді
Про це вона заявила у програмі "Підсумки з Анною Валевською" на Еспресо.TV.
"У США завдання до цієї зустрічі полягало в наступному - дуже чітко озвучити свої позиції по ряду питань. Китай, можливо щось інше, але в тому числі і по Україні, оскільки Росія вдруге за цей рік вдається до військового шантажу. Для США було важливо донести можливі дії, які можуть бути застосовані проти РФ і ці дії не лише Сполучених Штатів, а ЄС", - сказала Яхно.
Вона додала, що для Росії був важливий сам факт зустрічі в пропагандистській площині.
"Показати: "От дивіться, Байден називав Путіна вбивцею, а вже вдруге зустрічається з ним. Путін - лідер світового масштабу". Показати свою значимість, де сам факт зустрічі вже є результатом", - вважає політологиня,
На її думку, все це не відміняє необхідності проактивної позиції України.
"Для того, щоб у нас була співпраця за різними напрями з ЄС та НАТО. Деструктивна поведінка РФ - це і міграційна криза на кордоних Польщі і Білорусі і кібератаки. Мета Росії полягає не лише в захопленні України або впливу на пострадянському просторі, а в розвалюванні ЄС та НАТО", - підсумувала Яхно.
- Нагадаємо, 7 грудня, президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч у режимі відеоконференції. Байден попередив Путіна про спільну з союзниками відповідь "економічними та іншими заходами" в разі нового нападу РФ на Україну.
- Після розмови з російським президентом Байден планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав переговори лідерів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна "стримуванням та деескалацією" можливої агресії РФ.
- У Кремлі заявили, що Путін і Байден проведуть ще одні переговори, але точні терміни невідомі.
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