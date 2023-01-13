Про це в етері телемарафону сказала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Прогнозувати взагалі під час війни справа невдячна, і ми говоримо про те, що населення має бути готовим, в тому числі не тільки до самої атаки, а й до того моменту, який буде потрібен для ліквідації цих наслідків", - сказала Гуменюк.

Керівниця пресцентру наголосила, що ОК "Південь" усвідомлює, що РФ намагається атакувати саме інфраструктуру або погіршити життя українців на тилових територій.

"Наразі ситуація полягає в тому, що ми бачимо і спостерігаємо ознаки такої підготовки, тому маємо попередити, що, цілком імовірно, як раз зараз відбувається період, коли вони злагодили сили та підтягнули резерви, які їм були потрібні після минулої масованої атаки. Ми побачили, що ворог практикує такі навали на нас, саме масовані атаки, та має від цього певний результат, який вони покладають в основу своєї тактики дій", - додала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру.

Гуменюк розповіла, що ймовірно, новою масованою атакою Росії може стати мішаний напад, коли застосовують ракети та "шахеди" разом. Але можливі й хвилеві атаки, почерговий запуск різного озброєння.

Нагадаємо, раніше керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, що Росія тримає в Чорному морі лише один ракетоносій.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк 11 січня розповіла, що ЗСУ фіксують підготовку РФ до нової атаки, росіяни можуть використати змішану тактику під час наступного обстрілу.

11 січня Оперативне командування "Південь" зафіксувало російський підводний човен, споряджений чотирма "калібрами", в Чорному морі на бойовому чергуванні.

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