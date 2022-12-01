Про це вона розповіла під час трансляції Київського безпекового форуму в етері Еспресо.



"Країни-члени НАТО продемонстрували надзвичайну єдність у підтримці України й ми можемо цим пишатися. Так само і парламентська асамблея НАТО, у якій представлені 30 парламентів країн-учасниць Альянсу, непохитно стоїть поруч з Україною від найпершого дня. Ми допомагали мобілізувати необхідну підтримку, постійно засуджували нелегітимні та незаконні спроби Росії анексувати території, і ми ніколи не визнаємо цих анексій", - підкреслила президент парламентської асамблеї (ПА- ред.) НАТО.

Жоель Гарріо-Майлям зауважила, що ПА НАТО створила спеціальний фонд допомоги Верховній Раді для посилення демократії в Україні.

"Ми допоможемо Україні досягти поставлених нею цілей, також стати повноправним членом Євроатлантичної спільноти. Нами неодноразово підтверджувалася наша об'єднана та рішуча підтримка України, зокрема на нещодавній сесії ПА НАТО у Мадриді. І я роблю все, що можу як президент ПА НАТО, аби продовжити та посилити нашу неухильну підтримку України. Ви боретеся за свою ідентичність, суверенітет, майбутнє, а також ви боретеся і за спільні цінності, на яких побудовані наші суспільства. Ви боретеся за права людини, свободу та демократію. Ваша боротьба є справедливою, тому Україна переможе! Ми стоятимемо разом з Україною, до поки вона не переможе", - наголосила пані Гарріо-Майлям.

21 листопада парламентська асамблея НАТО визнала РФ державою-терористом

Також голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв запевнив, що країни НАТО проводять ревізію зброї на складах у пошуках залишків, які можна передати Україні

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