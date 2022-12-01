"Ми і Сталінград бомбили". Лавров знайшов виправдання обстрілу Херсона

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Лавров порівняв Херсон та Сталінград, коли його попросили пояснити, чому російська армія обстрілює інфраструктуру у місті, яке вважає "своєю" територією. Міністр виправдав обстріли тим, що "Сталінград теж бомбили".

"Ну, у нас і місто Сталінград було нашою територією. І ми там німців били, і так били, що вони звідти втекли", - заявив Лавров.

Він також заявив, що удари по енергетичній інфраструктурі Росія завдає, аби не дозволити "накачувати Україну смертоносною зброєю, щоб убивати росіян".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив ОБСЄ у коригуванні обстрілів по окупованих Донецьку й Луганську.

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