"Ми і Сталінград бомбили". Лавров знайшов виправдання обстрілу Херсона
Голова МЗС РФ Сергій Лавров пояснюючи, чому росіяни обстрілюють Херсон, який вважають "своїм", порівняв місто зі Сталінградом та заявив, що його теж бомбили
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Лавров порівняв Херсон та Сталінград, коли його попросили пояснити, чому російська армія обстрілює інфраструктуру у місті, яке вважає "своєю" територією. Міністр виправдав обстріли тим, що "Сталінград теж бомбили".
"Ну, у нас і місто Сталінград було нашою територією. І ми там німців били, і так били, що вони звідти втекли", - заявив Лавров.
Він також заявив, що удари по енергетичній інфраструктурі Росія завдає, аби не дозволити "накачувати Україну смертоносною зброєю, щоб убивати росіян".
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив ОБСЄ у коригуванні обстрілів по окупованих Донецьку й Луганську.
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