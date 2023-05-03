Ми маємо надвелику потребу в далекобійній зброї, щоб ворог був обеззброєний територіально, - Гуменюк
Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня, капітан 1-го рангу Наталія Гуменюк наголосила, що Україні вкрай необхідна далекобійна зброя
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"В усіх наших зверненнях до партнерів ми говоримо про те, що це війна далекобійної зброї. Особливість півдня полягає в тому, що тут багато ділянок місцевості, які абсолютно відкриті. Без будь-яких природних можливостей сховатися. Ця територія суттєво розрізана водними перепонами. Саме тому, ми маємо надвелику потребу в далекобійній зброї", - підкреслила Гуменюк.
За словами керівниці об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня, далекобійна зброя нам потрібна, щоб максимально відсунути ворога.
"Щоб ворог був обеззброєний територіально. Щоб окупанти не мали до нас дистанційного доступу, і тоді ми можемо просуватися вперед. Далекобійна зброя дуже важлива для нас", - додала Гуменюк.
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