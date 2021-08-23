Ми маємо зупинити насильницьку інтеграцію півострова Крим в Російську Федерацію, - Мішель

Про це він повідомив на саміті “Кримської платформи” в ефірі Еспресо.TV.



“Я тут, щоб підтвердити незмінну позицію Європейського Союзу. А саме, ми не визнаємо незаконну анексію Криму та міста Севастополь Російською Федерацією. Ми й надалі будемо дотримуватись політики невизнання анексії Криму та порушення міжнародного права. Оскільки нашою метою є зробити так, щоб незаконна анексія не стала легітимною.” - зауважив Мішель



Мішель додав, що Європейський Союз впроваджує заходи, які б допомагали України подолати наслідки анексії Криму.



“Позиція щодо Криму повинна залишатися на високому рівні серед міжнародного порядку денного. І ЄС хоче засвідчити нашу незмінну політичну підтримку цьому питанню. Таким чином ми хочемо реагувати на загрозу міжнародному порядку. І для цього ми повинні залучати якомога більшу міжнародну підтримку України. Підтримку територіальної цілісності України та невизнання анексії Криму.” - додав Мішель



За словами Мішеля, Росія продовжує діяти агресивно та так як почала діяти ще в 2014 році. Він зауважив, що Російська Федерація активно намагається мілітаризувати регіон Чорного та Азовського морів.





“Ми маємо зупинити насильницьку інтеграцію півострова Крим в Російську Федерацію. Всі деструктивні кроки Росії на півострові повинні бути припинені. І сьогодні в день проголошення незалежності України, ми повинні говорити про те, що територія України повинна бути цілісна разом із Кримом та про спокійне і мирне майбутнє цієї держави”, - додав Мішель



Нагадаємо, 23 серпня у Києві проходить установчий саміт Кримської платформи щодо деокупації півострова. У форумі взяли участь делегати від 45 країн: США, всіх членів ЄС, Грузії, Молдови, Туреччини, Північної Македонії, Австралії, Нової Зеландії, Японії, Канади, Ісландії. Серед них дев'ять президентів, чотири прем'єр-міністри, 14 голів МЗС, а також інші політики і посли.



23 серпня на установчому саміті Кримської платформи президент Володимир Зеленський оголосив про створення Офісу для координації з питань санкцій та подолання наслідків окупації півострова



Президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що Європа має працювати над тим, щоб українці повернулись в свої кримські будинки



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