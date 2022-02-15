Ми не авіакомпанія, але літаємо літаками, - Ryanair поглумилась над позицією тенісиста Джоковича стосовно вакцинації

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Джокович заявив, що він "ніколи не був проти вакцинації", але пожертвує кар'єрою, якщо для участі в турнірах йому доведеться робити щеплення.



"Ми не авіакомпанія, але літаємо літаками", - пожартувала над позицією Джоковича авіакомпанія Ryanair.

We're not an airline but we do fly planes #Djokovic pic.twitter.com/ynYkvQu10z — Ryanair (@Ryanair) February 15, 2022

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