Ми не авіакомпанія, але літаємо літаками, - Ryanair поглумилась над позицією тенісиста Джоковича стосовно вакцинації
Ірландська авіакомпанія Ryanair дотепно відреагувала на позицію сербського тенісиста Новака Джоковича стосовно вакцинації від коронавірусу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Джокович заявив, що він "ніколи не був проти вакцинації", але пожертвує кар'єрою, якщо для участі в турнірах йому доведеться робити щеплення.
"Ми не авіакомпанія, але літаємо літаками", - пожартувала над позицією Джоковича авіакомпанія Ryanair.
- Нагадаємо, 16 січня Новака Джоковича депортували з Австралії через відсутність щеплення від COVID-19.
- 3 лютого іспанське видання Marca повідомила, що Джокович вирішив вакцинуватися після депортації з Австралії, де серб не зміг взяти участі в турнірі Grand Slam.
- 15 лютого сербський тенісист Новак Джокович пояснив, що він не є антивакцинатором від коронавірусу, але відстоює свободу і право вибору.
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