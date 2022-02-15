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Ми не авіакомпанія, але літаємо літаками, - Ryanair поглумилась над позицією тенісиста Джоковича стосовно вакцинації

15 лютого, 2022 вiвторок
18:41
Спорт Новак Джокович

Ірландська авіакомпанія Ryanair дотепно відреагувала на позицію сербського тенісиста Новака Джоковича стосовно вакцинації від коронавірусу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Джокович заявив, що він "ніколи не був проти вакцинації", але пожертвує кар'єрою, якщо для участі в турнірах йому доведеться робити щеплення.

"Ми не авіакомпанія, але літаємо літаками", - пожартувала над позицією Джоковича авіакомпанія Ryanair.

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теніс
Новак Джокович
Ryanair
авіакомпанії
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