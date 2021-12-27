"Ми не блефуємо", - МЗС Росії про свої пропозиції щодо "гарантій безпеки"

Про це представник російського МЗС заявив в інтерв'ю журналу "Международная жизнь".



За словами Рябкова, пропозиції Кремля щодо "гарантій безпеки", які вимагають від НАТО гарантувати свою відмову розширюватися на схід, не є ультиматумом Заходу.



"Коли ми говоримо абсолютно твердо і чітко, що вимагаємо офіційного відкликання рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна та Грузія стануть членами НАТО... Коли ми говоримо, що подальше розширення НАТО треба в принципі виключити, коли ми говоримо, що інфраструктуру НАТО і різного роду заходи, які є провокаційними для Росії, треба відкотити на позиції, що існували на момент підписання основного акта Росія-НАТО 1997 року, ми не блефуємо", - заявив він.



Представник російського МЗС підкреслив, що це "реальні пропозиції" Росії.

17 грудня МЗС Росії оприлюднило проєкти угод із вимогами до НАТО і США щодо надання "гарантій безпеки", які передбачають, зокрема, відмову від розширення Альянсу на схід, у тому числі від прийняття до його складу України.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зажадав юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило з вимогою, щоб НАТО офіційно відкликало заяву про можливість вступу України та Грузії до Альянсу.

Президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.

Заступник голови МЗС Росії пригрозив НАТО "військовою відповіддю" в разі ігнорування вимоги РФ про гарантії безпеки.