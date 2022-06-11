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Ми не чуємо від лідерів ЄС жодного аргументу, чому статус кандидата на членство не можна надати Україні, - ОП

11 червня, 2022 субота
21:24
Світ ОПУ

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква вважає, що у жодного лідера країн Євросоюзу немає аргументів того, чому Україні варто відмовити у наданні статусу кандидата у члени ЄС

Про це він сказав під час телемарафону, передає Укрінформ.

"Ми, до речі, не чуємо жодного аргументу від жодного лідера про те, чому цей статус не можна надати. Немає раціональних аргументів. Є дискусії, на жаль, щодо часу та швидкості ухвалення рішення", - сказав Жовква.

За його словами, оскільки часто рішення лідери ухвалюють, спираючись на позиції парламентів, Україна продовжить зустріч із представниками парламентів, аби переконати їх підтримати надання кандидатства.

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вступ в ЄС
вступ України в ЄС
Офіс президента
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