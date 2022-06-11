Ми не чуємо від лідерів ЄС жодного аргументу, чому статус кандидата на членство не можна надати Україні, - ОП

Про це він сказав під час телемарафону, передає Укрінформ.

"Ми, до речі, не чуємо жодного аргументу від жодного лідера про те, чому цей статус не можна надати. Немає раціональних аргументів. Є дискусії, на жаль, щодо часу та швидкості ухвалення рішення", - сказав Жовква.

За його словами, оскільки часто рішення лідери ухвалюють, спираючись на позиції парламентів, Україна продовжить зустріч із представниками парламентів, аби переконати їх підтримати надання кандидатства.