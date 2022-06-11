Ми не чуємо від лідерів ЄС жодного аргументу, чому статус кандидата на членство не можна надати Україні, - ОП
Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква вважає, що у жодного лідера країн Євросоюзу немає аргументів того, чому Україні варто відмовити у наданні статусу кандидата у члени ЄС
Про це він сказав під час телемарафону, передає Укрінформ.
"Ми, до речі, не чуємо жодного аргументу від жодного лідера про те, чому цей статус не можна надати. Немає раціональних аргументів. Є дискусії, на жаль, щодо часу та швидкості ухвалення рішення", - сказав Жовква.
За його словами, оскільки часто рішення лідери ухвалюють, спираючись на позиції парламентів, Україна продовжить зустріч із представниками парламентів, аби переконати їх підтримати надання кандидатства.
- Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції України Стефанішина заявила, що три країни не готові підтримати статус кандидата в члени ЄС для України.
- Уряд Нідерландів визначиться щодо підтримки надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу після висновку Єврокомісії.
- Єврокомісія обіцяє висновок про кандидатство України в ЄС за тиждень до саміту лідерів.
- Данія ухвалить рішення щодо надання Україні статусу кандидата в Євросоюзі після отримання висновку Єврокомісії
- За даними Bloomberg, Єврокомісія буде рекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але висуне умови, пов'язані зі зміцненням судової реформи та антикорупційного законодавства.
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