"Ми не на базарі": голова МЗС Люксембургу розкритикував позицію Угорщини щодо вступу України до ЄС

Відповідну заяву дипломат зробив 12 грудня у Брюсселі, передає "Радіо Свобода".

Він вказав на те, що Угорщина має памʼятати про те, в якому стані сама приєдналася до Євросоюзу, перш ніж стверджувати, що Україна надто бідна для вступу до ЄС.

"Якби, коли Угорщина йшла до членства, ми запитували, чи була Угорщина достатньо багатою, щоби стати членом Європейського союзу, можливо, Угорщина сьогодні не була б членом", – сказав Ксав'є Бетель.

"Це також про солідарність, щоб отримати потенційні переваги від партнерів, і про демократичні цінності. Ми не на базарі, щоб торгуватися. Ми не встановлюємо ціни", - додав він.

Якщо Угорщина накладатиме вето на рішення про початок переговорів з Україною про членство в ЄС, вона має належним чином це обґрунтувати, заявив Бетель.