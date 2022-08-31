Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Як йдеться у повідомленні, міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс запропонував Євросоюзу повернутися до розгляду питання про введення військової миротворчої місії для захисту Запорізької АЕС в Україні.

"Ми ніколи не були так близько до ядерної катастрофи, як зараз. Просто повідомлень про важку ситуацію може бути недостатньо", - сказав міністр журналістам у Празі.

Міністр зазначив, що необхідно розглянути питання введення миротворчих сил на Запорізьку АЕС, оскільки пріоритетною має бути ядерна безпека.

"Думаю, треба повернутися до дискусії, яку ми мали пів року тому, щодо введення миротворчої сили, можливо, навіть військової, яка б забезпечила ядерну безпеку на Запорізькій атомній станції і навколо неї", - сказав Ландсберґіс.

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