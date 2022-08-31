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"Ми ніколи не були так близько до ядерної катастрофи": МЗС Литви пропонує ЄС розглянути питання щодо введення миротворців на ЗАЕС

31 серпня, 2022 середа
09:41
Світ ЗАЕС Запорізька атомна електростанція

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс запропонував Євросоюзу повернутися до розгляду питання про введення військової миротворчої місії для захисту Запорізької АЕС в Україні, яку окупувала російська армія

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Як йдеться у повідомленні, міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс запропонував Євросоюзу повернутися до розгляду питання про введення військової миротворчої місії для захисту Запорізької АЕС в Україні.

"Ми ніколи не були так близько до ядерної катастрофи, як зараз. Просто повідомлень про важку ситуацію може бути недостатньо", - сказав міністр журналістам у Празі.

Міністр зазначив, що необхідно розглянути питання введення миротворчих сил на Запорізьку АЕС, оскільки пріоритетною має бути ядерна безпека.

"Думаю, треба повернутися до дискусії, яку ми мали пів року тому, щодо введення миротворчої сили, можливо, навіть військової, яка б забезпечила ядерну безпеку на Запорізькій атомній станції і навколо неї", - сказав Ландсберґіс.

  • 25 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії. На шостому енергоблоці спрацював аварійний захист. 26 серпня один із зупинених енергоблоків Запорізької АЕС під’єднали до енергомережі.
  • 29 серпня стало відомо, що місія МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Це сталось після того, як 25 серпня захоплена атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії.
  • 30 серпня у  CNN повідомили, що члени місії МАГАТЕ, які мають відвідати захоплену російськими військовими Запорізьку АЕС, вже прибули до Києва.  
  • Перед поїздкою місії на Запорізьку АЕС з очільником МАГАТЕ Гроссі зустрівся Зеленський. Він висловив сподівання, що місія МАГАТЕ зможе почати свою роботу.
  • Місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Києва у бік Запорізької АЕС 31 серпня.

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