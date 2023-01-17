Про це повідомляє Global News.

"Ми розглянемо всі запити від України, але ми ще не готові до цього, щодо танків Leopard 2. Але ми тут для того, щоб надати Україні те, що їй потрібно, щоб вона могла перемогти Росію", – зазначив Трюдо.

Раніше в понеділок радник офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю газеті The Globe and Mail заявив, що Київ звернеться до Оттави з проханням надати власні танки Leopard 2 й "оптимістично налаштований" щодо позиції Німеччини з цього питання.

Реекспорт Leopard 2 вимагає схвалення німецького уряду, оскільки саме в Німеччині виготовляють цей бойовий танк. Через це інші країни, які придбали ці танки, не можуть відправити їх в Україну без дозволу Берліна.

Нагадаємо, 11 січня президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч з очільниками Польщі та Литви Анджеєм Дудою й Ґітанасом Науседою. Дуда повідомив, що Україні передадуть роту танків Leopard у межах створення міжнародної коаліції.

Фінляндія може передати Україні танки Leopard, якщо спершу це зроблять інші країни й буде запущено відповідний проєкт допомоги Україні на рівні Європи.

13 січня в уряді Німеччини сказали, що не отримували офіційних запитів від інших країн щодо постачання Україні танків Leopard.

Проте, як зазначає Bloomberg, під тиском інших європейських країн Німеччина, ймовірно, цього тижня ухвалить рішення надати Україні бойові танки Leopard.

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