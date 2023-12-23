Ми повинні використати заморожені $300 млрд російських активів, щоб допомогти Україні, - екскоординатор Держдепу США Фрід

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році країни G7 заблокували російські суверенні активи у своїй юрисдикції на суму понад $300 млрд. Зараз ці гроші залишаються замороженими. Питання полягає у тому, чи повинні вони бути використані для допомоги Україні, чи для компенсації збитків, завданих агресивною війною Путіна? З різних причин європейські уряди та в уряді США не наважуються на цей крок, але, схоже, що поступово до нього наближаються. Я підтримую такий крок і вважаю, що ми повинні використати ці російські кошти для допомоги Україні", - підкреслив екскоординатор Держдепу США.

За його словами, політична дискусія рухається в цьому напрямку, і чим швидше вона досягне хорошого завершення, тим краще для світу. Ось у чому потенційний вихід для України. Однак, навіть за найкращих обставин, ці ресурси не будуть доступні одразу, і все ж вони будуть доступні, і використовувати їх - це правильне рішення.

"Але як швидко ми можемо завдати Росії економічного болю? Тут дуже важливо посилювати економічний тиск і санкції. Багато з цього пов'язано з примусом до виконання. Європейський Союз оголосив про свій 12-й пакет санкцій. США кілька днів тому самі оголосили про нові санкції. Ми повинні продовжувати не давати іншим обходити санкції, щоб на російську економіку чинився дедалі більший тиск. І як я вже казав, ми повинні використати $300 млрд заморожених російських активів, щоб допомогти Україні", - наголосив Деніел Фрід.