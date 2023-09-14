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"Ми повинні захищати свій ринок": Дуда анонсував зустріч із Зеленським і розмову щодо зерна

14 вересня, 2023 четвер
23:08
Економіка Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що через кілька днів має зустрітися у Нью-Йорку з президентом України Володимиром Зеленським, а серед тем розмови буде заборона на імпорт українського зерна

Про це Дуда сказав у коментарі PAP.

"За кілька днів ми маємо зустріч у Нью-Йорку з президентом України Володимиром Зеленським", – сказав Дуда в четвер, 14 вересня. – Серед іншого ми будемо говорити про зерно".

За його словами, Польща не зацікавлена ​​в тому, щоб українське зерно продавалося на польському ринку.

"Ми також повинні відстоювати свої інтереси, – зауважив польський президент. – Ми повинні захищати свій ринок, і ми це робимо, намагаючись при цьому допомогти Україні. Україна повинна зрозуміти нашу позицію".

У вівторок в інтерв’ю RMF FM зустріч Дуди та Зеленського анонсував також керівник канцелярії президента Польщі Павел Шрот. Він підтвердив, що найближчим часом відбудеться зустріч глав двох держав, проте не називав дати з міркувань безпеки. 

Що відомо про заборону на імпорт українського зерна

Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

У травні з'явилася інформація, що уряд Болгарії пообіцяв скасувати заборону на імпорт агропродукції з України після того, як почнуть діяти заходи ЄС щодо стабілізації ринку сільського господарства.

24 серпня стало відомо, що Угорщина просить ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна.

Пізніше міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс заявив, що країна вимагатиме від Євросоюзу продовжити заборону на імпорт зерна з України, а в разі відмови – введе свої обмеження. За його словами, такі наміри також мають Словаччина, Болгарія, Румунія та Угорщина. 

Згодом у Міністерстві закордонних справ України відреагували на плани Словаччини, Болгарії, Польщі, Румунії та Угорщини продовжити заборону на імпорт українського зерна до кінця 2023 року: дії 5 країн ЄС назвали неприйнятними.

Проте у вівторок, 12 вересня, Рада міністрів Польщі ухвалила резолюцію, в якій закликала Єврокомісію продовжити заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня. У документі наголошено: якщо цього не станеться, Польща запровадить таку заборону на національному рівні.

13 вересня парламентський комітет з питань економічної політики та інновацій Болгарії прийняв проєкт рішення, у якому йдеться, що країна не підтримує продовження після 15 вересня заборони на імпорт деяких сільгосптоварів з України. А 14 вересня в парламенті країни проголосували за зняття заборони на імпорт українського зерна з 15 вересня незалежно від рішення Єврокомісії.

Міністерство закордонних справ України у коментарі щодо експорту українських зернових до Євросоюзу наголосило: Україна розраховує, що після 15 вересня європейська сторона скасує будь-які обмеження на українську сільськогосподарську продукцію


 
Польща
Єврокомісія
Володимир Зеленський
експорт зерна
Анджей Дуда
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