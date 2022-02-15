"Ми повинні зробити все для вирішення проблем Донбасу": Путін прокоментував можливе визнання "Л/ДНР"
Президент РФ Володимир Путін прокоментував звернення до нього Держдуми з проханням визнати терористичні організації "ЛНР" та "ДНР" окремими державами
Про це він заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, передає Еспресо.TV.
"Депутати парламенту (Держдуми РФ, - ред) орієнтуються на суспільну думку, своїх виборців і вони тонко її відчувають. В нашій країні більшість людей співчувають жителям Донбасу, підтримує їх і сподівається, що ситуація докорінно зміниться в кращий бік", - сказав Путін.
Він додав, що "потрібно дотримуватись Мінських угод".
"Я буду виходити з того, що ми повинні все зробити для вирішення проблем Донбасу, але зробити це, виходячи з не до кінця реалізованих можливостей з виконання Мінських угод. Ми сподіваємось, що наші партнери і за океаном, і в Європі, зроблять вплив на київську владу і це рішення буде знайдено", - підсумував лідер РФ.
- У відповідь на кроки Держдуми Верховна Рада 15 лютого ухвалила проєкт постанови №7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР".
- Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "ЛДНР" Росією означатиме вихід Москви з Мінських угод.
- Держдума РФ ухвалила проєкт постанови про звернення до президента Росії Володимира Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР"
- Радник Офісу президента Михайло Подоляк назвав заклик російської Держдуми до президента РФ Володимира Путіна визнати "ЛДНР" ескалаційною дією, котра ускладнить ситуацію в Європі.
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