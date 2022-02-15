"Ми повинні зробити все для вирішення проблем Донбасу": Путін прокоментував можливе визнання "Л/ДНР"

Про це він заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, передає Еспресо.TV.



"Депутати парламенту (Держдуми РФ, - ред) орієнтуються на суспільну думку, своїх виборців і вони тонко її відчувають. В нашій країні більшість людей співчувають жителям Донбасу, підтримує їх і сподівається, що ситуація докорінно зміниться в кращий бік", - сказав Путін.



Він додав, що "потрібно дотримуватись Мінських угод".



"Я буду виходити з того, що ми повинні все зробити для вирішення проблем Донбасу, але зробити це, виходячи з не до кінця реалізованих можливостей з виконання Мінських угод. Ми сподіваємось, що наші партнери і за океаном, і в Європі, зроблять вплив на київську владу і це рішення буде знайдено", - підсумував лідер РФ.

У відповідь на кроки Держдуми Верховна Рада 15 лютого ухвалила проєкт постанови №7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР".

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "ЛДНР" Росією означатиме вихід Москви з Мінських угод.

Держдума РФ ухвалила проєкт постанови про звернення до президента Росії Володимира Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР"

Радник Офісу президента Михайло Подоляк назвав заклик російської Держдуми до президента РФ Володимира Путіна визнати "ЛДНР" ескалаційною дією, котра ускладнить ситуацію в Європі.