"Ми робили багато різних кроків": Зеленський заявив про стабілізацію гривні та заспокоєння інвесторів і ринків

Про це він сказав на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте, передає Еспресо.TV.



"Я вважаю, що на сьогодні ми ситуацію утримали, незважаючи на ту ситуаційну паніку, або хвилю. Ми робили багато різних кроків, стабілізували гривню, я вважаю, заспокоїли ринки - на сьогодні вже відповідально можу це констатувати. Ми бачимо, що йде укріплення національної валюти", - сказав президент.



Він подякував європейським лідерам, які відкривали Україні фінансові гарантії.



"Це також був сигнал для ринків, для інвесторів, що Європа вірить в Україну, стабільну ситуацію, вірить в наш ринок, банківську систему, тож треба виводити гроші. Це також дуже вплинуло", - зазначив Зеленський.



Президент додав, що відвідини лідерів, які вірять у бепекову ситуацію, також впливають на стабілізацію гривні.



"І третє - те, що приїжджають лідери, вірять у безпекову ситуацію і підтримують нас у ці дуже важливі часи. Усе це вплинуло на те, що стабілізувався курс нашої валюти, стабілізувалась гривня і укріпилась. Я не бачу ризиків", - сказав він.



За словами Зеленського, економічна ситуація в Україні - стабільна.



"Ми розмовляли з великою групою, з Національним банком, ми розуміємо, що буде в принципі завтра. Слаба богу, що ми вийшли з ситуації, коли для нас кожен ранок - це фінансовий ризик і "сюрприз", тому на сьогодні ми розуміємо, що ситуація стабільна", - резюмував президент.



Нагадаємо, на пресконференції 28 січня 2022 Володимир Зеленський заявив, що сигнали про ймовірний напад РФ у ЗМІ б'ють по економіці України.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що економіка України почала відновлюватися після коронакризи - про це свідчить понад 3% зростання ВВП у 2021 році й рекордний ВВП у понад $195 млрд.