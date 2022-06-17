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Головна війна з Росією Ми самі підемо в Оленівку, якщо влада та світова спільнота не буде діяти, - дружина бійця полку "Азов"
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Ми самі підемо в Оленівку, якщо влада та світова спільнота не буде діяти, - дружина бійця полку "Азов"

17 червня, 2022 п'ятниця
15:02
війна з Росією Бійці Азовсталі, які покинули завод

Катерина Плечистова, дружина бійця полку "Азов" розповіла, коли хлопці були на Азовсталі й ситуація була безнадійною, то дружини та матері бійців від відчаю готові були йти живим щитом

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Коли наші чоловіки були на Азовсталі й ситуація була безнадійною, ми готові були йти живим щитом. Ви собі навіть не можете уявити, який це відчай дружин, матерів, коли ніхто не може допомогти твоїй коханій людині. І мені здається, якщо світова спільнота та влада нашої країни, як це було з Азовсталлю, не буде діяти, то ми самі підемо в Оленівку та будемо вести перемовини з окупантами" – зауважила дружина бійця.

Катерина висловила занепокоєння, що справа та процес звільнення хлопців буде стояти на місці, якщо дружини та матері бійців самі не будуть підіймати постійно цю тему на поверхню чи перестануть коментувати ситуацію, робити маніфестації, писати листи, зустрічатися з міжнародними організаціями.

"Тема Азовсталі не повинна зникати з інформаційного простору. І зараз є інформація, чого їх не катують та не оприлюднюють нічого, тому що вони стали дуже медійні військові полонені, про них багато хто знає" – зазначила Катерина Плечистова.

Також дружина бійця наголосила, що потрібно як найшвидше вирішити питання обміну та звільнення полонених азовстальців.

  • 16 травня з Азовсталі у Маріуполі евакуювали військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку. 
  • Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азовсталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.
  • Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що українських захисників евакуювали із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі за посередництва Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції та ООН
  • Дружина захопленого росіянами командира полку "Азов" Дениса Прокопенка - Катерина Прокопенко - заявила, що захисники Азовсталі утримуються в полоні у задовільних умовах

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Оленівка
полк "Азов"
Азовсталь
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