"Ми ставимось до того геть позитивно": Андрющенко про "вибори" в Маріуполі

Про це він заявив у етері телеканалу Еспресо.

"Будуть сформовані "районна рада", "міська рада" й "обласна рада" і хтось поїде, до речі, до Москви, до держдуми. Також мери та керівники міст, окрім керівника Донецької області, від окупаційної влади, звичайно. Його не обирають, його фактично обирають депутати з 3 персон. Ми ставимось до того геть позитивно, якщо чесно, бо це дає нам змогу одним махом виявити всіх колаборантів, які до того були латентні й намагалися уникати публічності, а тепер ми їх знаємо", - прокоментував Андрющенко.

Проте, він зазначив, що окремою ситуацією залишається те, що немає списків.

"Списки, з одного боку, закриті й люди голосують лише за партії та немає глобальної реклами, переліку, існує єдиний в інтернет-варіанті список, але вони нещодавньому його закрили. І з території України він був недоступним до відкриття, навіть користуючись VPN. Смішно, бо ми його отримали з окупованої території й всі вже ідентифіковані. Приблизно 70% з тих, хто балотується по Маріуполю - це взагалі не маріупольці, там і росіяни й донеччани й більшість переважно - росіяни з Камчатки", - додав радник міського голови Маріуполя.