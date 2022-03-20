Ми так трансформували своє життя, що артобстріли називаємо "звичайними", – депутат Дружківської міськради

"За час війни ми так трансформували своє життя, що коли чуємо звичайні артилерійські обстріли, уявляєте, що я кажу – звичайні, то не вважаємо їх такими небезпечними, як, наприклад, ракетні удари. Останній прилетів 18 березня, ракетами було знищено понад 40 домів, дитсадок, школу – це не піддається комусь поясненню", – сказав він в етері Espreso.TV.

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Довбня розповів, як російські сили використовують українців з окупованих територій, зокрема з Мар’їнки, що на Донеччині: "Територія Мар’їнки була замінована, звірячість російської влади дійшла до того, що вони набрали на окупованих територіях молодих хлопців 18-25 років і їх впустили в атаку через Мар’їнку через мінні поля. Це фактично було розмінування цього поля коштом людей".



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Також він додав: "Я вдячний уряду за закон про колаборанство, які не дозволить зараз підтримувати російські позиції. На жаль, багато людей дивляться російські інформаційні ресурси та вірять у те, що там говорять. Місто звісно ж змінюється, люди також, але досі багато "вати".



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