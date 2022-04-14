"Ми в цьому шапіто участі не братимемо": вчителі школи на Донеччині відмовилися співпрацювати з окупантами

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



За його словами, військові РФ в окупованому населеному пункті на Донеччині почали вимагати у місцевих вчителів виходити на роботу. На що їм відповіли категоричною відмовою та повідомили, що "не збираються брати участі у цьому шапіто".



Кириленко наголошує, що росіяни фактично взяли в заручники всіх жителів окупованих територій. За його словами, наразі ворог намагатиметься використовувати цивільних жителів для створення картинки "мирного життя".



"Росіянам байдуже до дітей – вони прийшли сюди вбивати їх і їхнє майбутнє", - коментує голова ОВА.



Стало відомо зокрема, що на Донеччині з початку широкомасштабного вторгнення, окупанти зруйнували 120 шкіл, 103 дитячі садки та 37 вищих навчальних закладів.



"Вони наскільки цинічні, що навіть незважаючи на страшні руйнування та смерть, які принесли на нашу землю, мають нахабство використовувати дітей у своїй пропаганді. Кожен, хто знайшов у собі внутрішню силу опиратися цьому "шапіто", – герой!" - додає Кириленко.

Нагадаємо, 11 квітня посадові особи Нижньосірогозької селищної ради Херсонської області категорично відмовилися від співпраці з ворогом