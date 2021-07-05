Ми вже увійшли в історію, але завжди хочеться краще і більше, - Зінченко оцінив виступ України на Євро-2020

Про це повідомляє "Трибуна".



Зінченко також вважає, що збірна України ввійшла в історію, але завжди хочеться виступити ще краще.



"Спасибі величезне за підтримку. Це дійсно відчувалося протягом усього турніру. Безумовно, приємно повертатися додому, коли тебе чекають люди. Завжди хочеться кращого, але що є, то є на сьогодні. Потрібно з холодною головою все це прийняти, проаналізувати і в наступний раз покращувати результати. Ми вже увійшли в історію, але завжди хочеться краще і більше. Вважаю, у нас є для цього все необхідне", - сказав Олександр Зінченко.

Збірна України вперше в своїй історії вийшла до плей-офф ЧЄ та дісталася чвертьфіналу. На Євро 2012 та 2016 років їй не вдавалося подолати груповий раунд.

Нагадаємо, 3 липня збірна України поступилася Англії у чвертьфіналі чемпіонату Європи та припинила виступи на турнірі.

Андрій Шевченко заявив, що пишається виступом своєї команди на Євро-2020.

Водночас, Шевченко зазначив, що поки не знає, чи залишиться на посаді головного тренера збірної України після ЧЄ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb