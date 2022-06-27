Про це повідомляє пресслужба відомства.

У СБУ заявили, що провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

"На місці уже працюють слідчі, зокрема, до Кременчука відряджено команду фахівців із Головного слідчого управління СБУ. Ми зробимо все, аби встановити не тільки тих, хто здійснював постріли, а й осіб, які віддали відповідний наказ знищувати мирних українців. Адже жодних військових чи інших оборонних об’єктів на місці влучання ракет не було в принципі", - йдеться у повідомленні.

Усі причетні до цього кричущого воєнного злочину мають понести найсуворіше покарання! - підсумували в СБУ.

Росію буде притягнено до відповідальності за її звірства в Україні, зокрема, за ракетний удар по Кременчуку 27 червня, — заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області, є загиблі. Станом на 20 годину 27 червня, за повідомленням Полтавської ОВА, загинуло 10 людей.

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