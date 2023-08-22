Microsoft заявила, що продасть французькому конкуренту Ubisoft права на хмарні ігри Activision

Про це інформує Forbes.

Microsoft пропонує Ubisoft продати права на хмарні ігри, щоб отримати схвалення Британії на угоду Activision. Корпорація зробила нову заявку на купівлю ігрового гіганта Activision Blizzard, що стоїть за такими популярними іграми, як Call Of Duty та World of Warcraft, після того, як її початкову пропозицію в розмірі 69 мільярдів доларів було заблоковано британським органом з питань конкуренції.

У Microsoft заявили, що передадуть права на хмарні ігри на ігри Activision французькому конкуренту Ubisoft на 15 років, що, як вони сподіваються, вирішить занепокоєння Управління з питань конкуренції та ринків (CMA) щодо впливу угоди на нові хмарні ігри.

Повідомляється, що хмарні ігри дозволяють користувачам грати в ігри, попри їх, подібно до потокових сервісів, таких як Netflix і Spotify.

Президент Microsoft Бред Сміт сказав, переглянута пропозиція суттєво відрізняється від попередньої, яка вже отримала схвалення Європейської комісії та інших регуляторів. Він наголосив, що Microsoft не матиме ексклюзивного контролю над поширенням ігор Activision через хмару, і що Ubisoft матиме унікальну можливість комерціалізувати їх.

CMA заявило, що відхиляє початкову пропозицію Microsoft, оскільки це зменшить інновації та вибір у хмарних іграх, де Microsoft є панівним гравцем зі своїм сервісом Xbox Game Pass.

Виконавча директорка Управління з питань конкуренції та ринків Сара Карделл сказала, що регулятор вивчить нову пропозицію, але попередила, що це не зелене світло і що його мета забезпечення ефективної конкуренції в хмарних іграх не змінилася.

Звершить розгляд і винесе рішення щодо пропозиції до 18 жовтня, встановленого законом терміну, заявили у CMА.

У разі схвалення угода стане найбільшою в історії ігрової індустрії.