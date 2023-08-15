Мігранти та гібридна загроза: Латвія посилила кордон з Білоруссю

Про це повідомила Державна прикордонна охорона Латвії.

Прикордонна охорона перестала надавати відпустки співробітникам, а також викликала на роботу тих, хто перебував у відпустці, йдеться у повідомленні служби.

Рішення ухвалили "у зв'язку з гібридною загрозою, що швидко зростає, на латвійсько-білоруському державному кордоні". У ДПО зазначили, що 14 серпня 96 людей намагалися незаконно перетнути кордон (проти 76 осіб протягом 13 серпня, зазначає видання LSM).

Прикордонна служба наголосила, що влада Білорусі активніше бере участь "в організації потоку нелегальних мігрантів".

Прикордонна охорона запросила додаткову підтримку у національних збройних сил та державної поліції. Як повідомив голова прикордонної охорони Гунтіс Пуятс, збройні сили погодилися надати додаткові ресурси. У збройних силах Латвії підтвердили, що допомагатимуть прикордонникам припиняти спроби нелегальної міграції.

Що відомо про вагнерівців у Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати. Згодом повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

7 серпня в Білорусі стартували військові навчання. Полігони розташовано поруч із Сувальським коридором – ділянкою між Польщею та Литвою і Білоруссю та Калініградською областю Росії.

8 серпня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак задовольнив прохання командувача прикордонної служби й наказав посилити кордон із Білоруссю додатковими солдатами. Наступного дня стало відомо, що Польща додатково відправить на кордон із Білоруссю вдвічі більше військових, ніж планувала. 13 серпня у міноборони заявили, що Польща прикриє кордон з Білоруссю вертольотами "Апачі" й танками "Абрамс".