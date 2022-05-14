Миколаївщину продовжують обстрілювати окупанти: за добу є загиблі та поранені
Станом на ранок 14 травня, в медзакладах Миколаївщини перебуває 164 постраждали від російських військових
13 травня внаслідок ворожих обстрілів загинули та поранені мирні жителі Миколаївської області, інформують в Національній поліції.
Окрім того, пошкоджені житло, автівки та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Правоохоронці зафіксували факти злочинів вчинених армією РФ.
"За всіма фактами воєнних злочинів розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни", – інформують поліціянти.
Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва уточнює, що за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 5 людей.
"На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.
Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 164 громадяна, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину", – пише у телеграмі Ганна Замазєєва.
Також жителів Миколаївщини просять не ігнорувати сигнали тривоги та проходити в укриття.
- 11 травня Віталій Кім розповів, що армія РФ саботує накази, ламає власну техніку – і наказ не виконав, і не помер.
- 10 травня Росія обстріляла Миколаївську область забороненими касетними боєприпасами.
- У ніч на 1 травня росіяни обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами, пошкоджено приватні будинки та подвір'я.
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