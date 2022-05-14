Миколаївщину продовжують обстрілювати окупанти: за добу є загиблі та поранені

13 травня внаслідок ворожих обстрілів загинули та поранені мирні жителі Миколаївської області, інформують в Національній поліції.

Окрім того, пошкоджені житло, автівки та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Правоохоронці зафіксували факти злочинів вчинених армією РФ.



"За всіма фактами воєнних злочинів розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни", – інформують поліціянти.

Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва уточнює, що за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 5 людей.



"На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.



Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 164 громадяна, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину", – пише у телеграмі Ганна Замазєєва.



Також жителів Миколаївщини просять не ігнорувати сигнали тривоги та проходити в укриття.

11 травня Віталій Кім розповів, що армія РФ саботує накази, ламає власну техніку – і наказ не виконав, і не помер.

10 травня Росія обстріляла Миколаївську область забороненими касетними боєприпасами.

У ніч на 1 травня росіяни обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами, пошкоджено приватні будинки та подвір'я.

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