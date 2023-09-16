Мінекономіки ухвалило Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року
Уряд схвалив Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці в Україні на період до 2030 року
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Головними завданнями реалізації цієї стратегії є:
- подолання стереотипів і дискримінації за ознакою статі;
- вдосконалення законодавства про рівну оплату праці;
- створення умов для зручного поєднання сімейних та професійних обов'язків.
Перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко зазначила, що за останні шість років розрив в оплаті праці жінок та чоловіків в Україні скоротився на 7,4 відсоткових пункта і на сьогодні складає 18,6%. Мінекономіки має на меті змінити ситуацію.
"Схвалена урядом Стратегія має на меті не тільки осучаснити трудове законодавство, щоб забезпечити рівну оплату праці, а й змінити фундаментальний світогляд громадян", - сказала Свириденко.
Станом на 1 вересня 2021 року гендерний розрив в оплаті праці чоловіків і жінок становив 17,8% у першому кварталі.
- Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш заявив Комісії зі статусу жінок, що для досягнення гендерної рівності знадобиться 300 років.
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