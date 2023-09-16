Мінекономіки ухвалило Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Головними завданнями реалізації цієї стратегії є:

подолання стереотипів і дискримінації за ознакою статі;

вдосконалення законодавства про рівну оплату праці;

створення умов для зручного поєднання сімейних та професійних обов'язків.

Перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко зазначила, що за останні шість років розрив в оплаті праці жінок та чоловіків в Україні скоротився на 7,4 відсоткових пункта і на сьогодні складає 18,6%. Мінекономіки має на меті змінити ситуацію.

"Схвалена урядом Стратегія має на меті не тільки осучаснити трудове законодавство, щоб забезпечити рівну оплату праці, а й змінити фундаментальний світогляд громадян", - сказала Свириденко.

Станом на 1 вересня 2021 року гендерний розрив в оплаті праці чоловіків і жінок становив 17,8% у першому кварталі.