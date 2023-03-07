Про це інформує CNN.

"Століття патріархату, дискримінації та шкідливих стереотипів створили величезний гендерний розрив у науці та техніці. Давайте чітко скажемо: глобальні рамки не працюють для жінок і дівчат у світі. Їм потрібно змінюватися", - сказав Гутерріш і наголосив, що прогрес у напрямку гендерної рівності "зникає на наших очах".

Напередодні 8 березня Генсек виступаючи перед ключовою групою ООН з прав жінок заявив, що до гендерної рівності "300 років" згідно з останніми оцінками Організації Об'єднаних Націй, що займається цим питанням і розширенням можливостей.

"Права жінок порушуються, погрожують і порушуються в усьому світі", - каже Гутерріш, назваючи, зокрема, кілька країн, включаючи Афганістан, де, за його словами, "жінки та дівчата були стерті з суспільного життя".

6 березня молоді афганські жінки зібралися поблизу Кабульського університету, аби висловитися проти заборони талібів на жіночу освіту, обмеження, яке може вважатися "злочином проти людяності".

На зустрічі відзначили зростання примусових і дитячих шлюбів, заборону виключати жінок з громадських місць, зокрема парків та спортзалів, а також інші обмеження, що унеможливлюють роботу та подорожі самостійно в Афганістані.

"Криза, конфлікти зачіпають жінок і дівчат в першу чергу й найгірше", - наголосив генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, наводячи як приклад війну в Україні.

У 2022 році ООН закликала провести розслідування повідомлень про зґвалтування та сексуальне насильство щодо українських жінок і дітей після повномасштабного вторгнення РФ.

Гутерріш також сказав, що "в багатьох місцях сексуальні та репродуктивні права жінок відкочуються назад".

У червні 2022 року Верховний суд США скасував рішення у справі "Ро проти Вейда", залишаючи право на аборт аж до окремих штатів. За рік до цього в Польщі набула чинності заборона на аборти через вади плода – по суті, припинивши майже всі аборти в країні.

Для досягнення гендерної рівності Гутерріш закликав до "колективних" і "термінових" дій, від збільшення освіти, доходів і зайнятості жінок, особливо в країнах, що розвиваються на глобальному Півдні, до сприяння участі в науці й техніці.