"Права жінок порушуються в усьому світі". В ООН заявили, що для досягнення гендерної рівності знадобиться 300 років
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявив Комісії зі статусу жінок, що для досягнення гендерної рівності знадобиться 300 років
Про це інформує CNN.
"Століття патріархату, дискримінації та шкідливих стереотипів створили величезний гендерний розрив у науці та техніці. Давайте чітко скажемо: глобальні рамки не працюють для жінок і дівчат у світі. Їм потрібно змінюватися", - сказав Гутерріш і наголосив, що прогрес у напрямку гендерної рівності "зникає на наших очах".
Напередодні 8 березня Генсек виступаючи перед ключовою групою ООН з прав жінок заявив, що до гендерної рівності "300 років" згідно з останніми оцінками Організації Об'єднаних Націй, що займається цим питанням і розширенням можливостей.
"Права жінок порушуються, погрожують і порушуються в усьому світі", - каже Гутерріш, назваючи, зокрема, кілька країн, включаючи Афганістан, де, за його словами, "жінки та дівчата були стерті з суспільного життя".
6 березня молоді афганські жінки зібралися поблизу Кабульського університету, аби висловитися проти заборони талібів на жіночу освіту, обмеження, яке може вважатися "злочином проти людяності".
На зустрічі відзначили зростання примусових і дитячих шлюбів, заборону виключати жінок з громадських місць, зокрема парків та спортзалів, а також інші обмеження, що унеможливлюють роботу та подорожі самостійно в Афганістані.
"Криза, конфлікти зачіпають жінок і дівчат в першу чергу й найгірше", - наголосив генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, наводячи як приклад війну в Україні.
У 2022 році ООН закликала провести розслідування повідомлень про зґвалтування та сексуальне насильство щодо українських жінок і дітей після повномасштабного вторгнення РФ.
Гутерріш також сказав, що "в багатьох місцях сексуальні та репродуктивні права жінок відкочуються назад".
У червні 2022 року Верховний суд США скасував рішення у справі "Ро проти Вейда", залишаючи право на аборт аж до окремих штатів. За рік до цього в Польщі набула чинності заборона на аборти через вади плода – по суті, припинивши майже всі аборти в країні.
Для досягнення гендерної рівності Гутерріш закликав до "колективних" і "термінових" дій, від збільшення освіти, доходів і зайнятості жінок, особливо в країнах, що розвиваються на глобальному Півдні, до сприяння участі в науці й техніці.
- 21 червня тогоріч президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції (Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству).
- 14 липня 2022 року Ірина Венедіктова заявила, що Організація Об'єднаних Націй створить команду експертів для допомоги Україні в розслідуванні сексуального насилля окупантів під час війни.
- Від початку повномасштабної війни, станом на 24 липня, ООН отримала понад 150 звернень щодо випадків сексуального насильства, скоєного російськими військовими в Україні.
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