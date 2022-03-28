Міністр фінансів Німеччини Лінднер одразу після повномасштабного вторгнення РФ казав, що Україні залишилося кілька годин, - посол Мельник

Про це повідомляє Liga.Net з посиланням на Frankfurter Allgemeine.

За словами Мельника, німецький міністр сидів із усмішкою і говорив так, ніби поразка українців зафіксована.



"Постачання зброї або відключення Росії від SWIFT безглузді", - цитує міністра посол.

"У мене було відчуття, що він дивиться більше на баланс, ніж на наші страждання. Але, можливо, він повинен був так робити. Як міністр фінансів. У всякому разі, для мене це був нокаут. Тоді я завершив розмову. Я не часто плачу, але після розмови з Лінднером сльози просто текли по обличчю", - зізнався Мельник.