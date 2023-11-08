Міністр молоді та спорту Гутцайт подав заяву на звільнення
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що у середу, 8 листопада, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт подав заяву на звільнення
Фото заяви Стефанчук публікує у Facebook.
"До Верховної Ради України надійшла заява Міністра молоді та спорту України Гутцайта В.М. про відставку.
Заяву буде розглянуто найближчим часом", - йдеться у повідомленні.
Фото: Руслан Стефанчук
- 7 листопада нардеп Ярослав Железняк повідомив, що чинний керівник Міністерства молоді й спорту Вадим Гутцайт невдовзі буде відправлений у відставку.
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