Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України з посиланням на заяву міністра оборони Італійської Республіки Лоренцо Гуеріні.

"У нас будуть вибори на цьому тижні. Але те, що я можу вам сказати дуже відповідально - що яким би не був результат цих виборів, Італія є і буде завжди знаходитися поруч з Україною", – наголосив він.

За словами міністра, боротьба українського народу з російською агресією, є прикладом для усіх інших країни. Гуеріні додав, що Італія протягом останніх місяців робила усе можливе для того, аби Україна й надалі могла боротися за свою свободу.

Під час зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим, сторони обговорили також пакети допомоги, які Італія надає Україні. Попри те, що подробиці пакета не розкриватимуться, Резніков запевнив у тому, що це будуть "дуже ефективні та потрібні речі для ЗСУ".

"Одним з найважливіших моментів, що схилив терези при прийнятті рішення щодо статусу кандидата України на членство ЄС, була позиція італійського уряду та особисто прем'єр-міністра Маріо Драгі, й за це ми дуже вдячні", - додає Резніков.

25 серпня до Києва прибув з несподіваним візитом міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо. Глава МЗС Італії наголосив, що вважає за необхідне надавати Україні всю можливу підтримку. На запитання про те, чого чекати Україні після майбутніх італійських виборів, ді Майо висловив сподівання, що вони не змінять позицію Рима.

22 вересня міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні відвідав Ірпінь на Київщині, аби на власні очі побачити наслідки війни Росії в Україні.

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