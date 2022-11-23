Мінкульт зменшив видатки на культуру, однак утричі збільшив фінансування телемарафону
Майже 9 мільярдів гривень закладено на витрати Міністерства культури та інформаційної політики на 2023 рік, більшість коштів буде витрачено на телемарафон
Про це в інтерв'ю одному з українських ЗМІ сказав очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.
"Культура під час війни працює", - сказав міністр і при цьому зазначив, що зменшення фінансування відбулось по всіх статтях бюджету МКІП.
Натомість фінансування на підприємство Міжнародна платформа іномовлення збільшилось утричі порівняно з 2022 роком. Із цього бюджету буде, зокрема, оплачуватися фінансування єдиного інформаційного телемарафону, який, за словами Ткаченка, існуватиме "до перемоги".
Статті витрат МКІП, за словами міністра, у 2023 розподілились таким чином:
- Збереження культурної спадщини - 459 млн,
- Український інститут національної пам'яті – 54 млн,
- Український інститут книги – 86,9 млн,
- Забезпечення діяльності музеїв – 858 млн,
- Український культурний фонд – 206 млн,
- Національна суспільна телерадіокомпанія – 1,5 млрд,
- Робота театрів – 2,1 млрд,
- Державна служба етнополітики – 14 млн,
- Агентство з мистецтв – 16 млн,
- Реставрація та ремонт закладів культури – 54 млн,
- Заклади освіти у сфері культури – 1,1 млрд,
- Державна платформа іномовлення – 1,9 млрд.
Для порівняння, бюджет на культуру у 2022 році передбачав 14,5 млрд витрат.
- У травні нардеп Микола Княжицький казав, що єдиний телемарафон не допомагає перемогти Росію в інформаційній війні.
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