Про це в інтерв'ю одному з українських ЗМІ сказав очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.

"Культура під час війни працює", - сказав міністр і при цьому зазначив, що зменшення фінансування відбулось по всіх статтях бюджету МКІП.

Натомість фінансування на підприємство Міжнародна платформа іномовлення збільшилось утричі порівняно з 2022 роком. Із цього бюджету буде, зокрема, оплачуватися фінансування єдиного інформаційного телемарафону, який, за словами Ткаченка, існуватиме "до перемоги".

Статті витрат МКІП, за словами міністра, у 2023 розподілились таким чином:

Збереження культурної спадщини - 459 млн,

Український інститут національної пам'яті – 54 млн,

Український інститут книги – 86,9 млн,

Забезпечення діяльності музеїв – 858 млн,

Український культурний фонд – 206 млн,

Національна суспільна телерадіокомпанія – 1,5 млрд,

Робота театрів – 2,1 млрд,

Державна служба етнополітики – 14 млн,

Агентство з мистецтв – 16 млн,

Реставрація та ремонт закладів культури – 54 млн,

Заклади освіти у сфері культури – 1,1 млрд,

Державна платформа іномовлення – 1,9 млрд.

Для порівняння, бюджет на культуру у 2022 році передбачав 14,5 млрд витрат.

У травні нардеп Микола Княжицький казав, що єдиний телемарафон не допомагає перемогти Росію в інформаційній війні.

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