Про це мовиться на сайті Мінреінтеграції.

"Звільнена Херсонщина поступово повертається до нормального життя. На деокупованих територіях активно відновлюється критична інфраструктура", - пише пресслужба.

За інформацією міністерства, в Херсоні відновлено роботу двох мобільних операторів: Vodafone та Київстару, вже працюють 68 базових і 3 пересувних станцій у регіоні, ще 3 базові станції - у Херсоні.

Обленерго працює над відновленням енергопостачання до обласного центру: 30 листопада ОВА звітувала про відновлення електрики в 65% побутових споживачів. Однак через російські обстріли херсонці знову без світла.

"Загалом на території області працюють 33 бригади Херсонобленерго - це 177 робітників і 63 одиниці техніки. Наразі бригади ведуть роботи на лініях, які живлять Високопілля, Велику Олександрівку, Нововоронцовку та Херсон", - повідомили в міністерстві.

Газ з'явився у 608 абонентів сіл Надеждівка та Миролюбівка.

Також Мінреінтеграції звітує про відновлення роботи банків та пошти, у Херсоні працюють по три відділення ПриватБанку та Ощадбанку.

"Загалом на деокупованій Херсонщині відділень банку вже чотири. 7 листопада відновлено роботу відділення у смт Нововоронцовка за адресою: пров. Торговий, 3. У всіх відділеннях працюють банкомати та термінали самообслуговування", - інформують у міністерстві.

Укрпошта знову може доставляти пенсії й інші соціальні виплати у Херсон та 77 населених пунктів Херсонського й 10 Бериславського районів області.

Державна міграційна служба також відновила роботу на звільненій території області: послуги надають у Херсоні, Великій Олександрівці, Високопіллі та Нововоронцовці.

Нагадаємо, протягом доби 30 листопада окупанти 34 рази обстріляли Херсонщину, зруйновані приватні та багатоквартирні будинки, одна людина загинула, двоє поранені.

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