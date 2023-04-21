Минулої доби армія РФ випустила 247 снарядів по житлових кварталах Херсонщини, є загиблі
Протягом 20 квітня російські військові здійснили 63 обстріли Херсонської області, внаслідок чого загинули і дістали поранення місцеві жителі
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Противник випустив 247 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази.
Російські військові поцілили в житлових кварталах населених пунктів області. 2 людини загинули, 3 - дістали поранення.
Проте протягом тієї доби з деокупованої території евакуйовано 52 людини.
- Упродовж 19 квітня російські війська обстрілювали Херсонську область 60 разів. Унаслідок цього поранено шестеро мирних жителів, є пошкодження.
- Удень 20 квітня ворожі війська обстріляли місто Берислав у Херсонській області. В районі були проблеми з електропостачанням, одна людина отримала поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.6
Купівля 37.6Продаж 38.37
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.84
- Актуальне
- Важливе