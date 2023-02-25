Про це поінформувала Херсонська ОВА.

"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 83 рази атакували мирні населені пункти Херсонщини. Вели вогонь з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА", - зазначили в пресслужбі.

Херсон під обстріл окупантів потрапив 9 разів: загарбники влучили в житлові будинки, дошкільний заклад освіти та медзаклад.

Від російських атак одна людина дістала поранення.