Минулої доби росіяни 83 рази гатили по Херсонщині: уражено будинки, медичний та освітній заклади
За добу 24 лютого росіяни з різних видів зброї 83 рази гатили по Херсонській області, під атакою опинилися будинки, медичний та освітній заклади
Про це поінформувала Херсонська ОВА.
"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 83 рази атакували мирні населені пункти Херсонщини. Вели вогонь з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА", - зазначили в пресслужбі.
Херсон під обстріл окупантів потрапив 9 разів: загарбники влучили в житлові будинки, дошкільний заклад освіти та медзаклад.
Від російських атак одна людина дістала поранення.
- У ніч на 25 лютого РФ російська армія гатила по Нікопольщині: пошкоджено щонайменше 48 будинків, підприємства, авто, газогони й лінії електропередачі.
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