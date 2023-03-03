Мін’юст подав позов про конфіскацію активів росіян Ротенбергів
Міністерство юстиції України подало позов про застосування санкції у виді стягнення активів у дохід держави Україна до Ігоря Ротенберга, Аркадія Ротенберга, Олександра Скоробогатька та Олександра Пономаренка
Про це повідомили на сторінці Мін’юсту у facebook 3 березня.
"Міністерство юстиції України подало позов про застосування санкції у виді стягнення активів у дохід держави Україна до: Ротенберга Ігоря Аркадійовича; Ротенберга Аркадія Романовича; Скоробогатька Олександра Івановича; Пономаренка Олександра Анатолійовича", - йдеться в повідомленні.
Окрім цього, також зазначається, що Мін'юст у поданій до Вищого антикорупційного суду позовній заяві просить застосувати санкцію у виді стягнення в дохід держави активів вищезазначених осіб та стягнути 100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Авангард-Віларті", а також - 66,65% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний Союз "ЛИБІДЬ".
Довідка
"ІС "Либідь" є безпосереднім власником Ocean Plaza і своєю чергою належить ТОВ "Авангард-Віларті". Крім того, у власності "ІС "Либідь" є три земельні ділянки та кілька квартир.
Ocean Plaza зупиняв роботу після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року. Восени 2022-го торговельний центр відновив роботу.
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