Мир з Росією може бути досягнутий лише силою, - посол у США Маркарова

Про це заявила посолка України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю каналу MSNBC, передає NV.

Маркарова дала відповідь на запитання ведучої, чи не прийшов час починати переговори про припинення вогню з огляду на потужні атаки РФ, повідомлення медіа про готовність диктатора Володимира Путіна до переговорів. Вона також наголосила, що якісь "розмови" між країнами відбуваються, про що, на її думку, свідчить великий обмін полоненими.

"На жаль, слова та дії Володимира Путіна є найкращою відповіддю на сподівання деяких людей, що він готовий розмовляти. Він готовий вбивати. Він вбиває багато людей щодня. І ми бачили це раніше. Бачили це у 2014 та 2015 роках, коли Україна була готова до переговорів та зробила все можливе - а інколи й неможливе - аби повернути незаконно захоплені території через дипломатичні зусилля. А Путін використав цей час, аби підготуватися та накопичити всі ці ракети для атаки", - сказала пані посол.

Вона запевнила, що українці більше за будь-кого хочуть миру, але їм відомо, що мир з РФ може бути досягнутий лише силою. Маркарова наголосила, що Україна воює не лише за свої території, але й за безпеку та демократію в Європі.