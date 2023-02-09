Мішель про підтримку України: "Наступні тижні будуть вирішальними, нам потрібно залишатися згуртованими"
Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що розпочинається нова сторінка в історії Європейського континенту
Про це він сказав на пресконференції, яку транслював телеканал "Еспресо".
"27 країн членів ЄС зрозуміли, що зараз починається нова сторінка в історії Європейського континенту. Згуртованість та єдність є нашою перевагою. Це допомогло швидко надати українському народу підтримку, щоб забезпечити майбутнє України. Для того, щоб відстоювати право на життя та європейські цінності. Наступні тижні будуть вирішальними, нам потрібно залишатися згуртованими", - підкреслив Мішель.
За його словами, найближчим часом потрібно працювати по трьох напрямках.
"По-перше, це військовий напрямок. Україна має отримати максимальну кількість зброї, системи ППО, танки та іншу військову техніку. По-друге, потрібно просувати формулу миру. Статут та міжнародне право мають бути дотримані, без компромісів. По-третє, Україна зробила вибір - це вибір українського народу. Це вибір на користь свободи, демократії та ЄС. Україна подала заявку, щоб стати країною-кандидатом в ЄС. Єврокомісія буде і далі моніторити просування України на цьому шляху", - додав Мішель.
- Нагадаємо, Зеленський 8 лютого прибув до Великої Британії для зустрічі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і королем Чарльзом III. Також він виступив у британському парламенті, де закликав до створення коаліції літаків та заявив, що це – "крила для свободи".
- Окрім того, Зеленський відвідав британську військову базу, де готуються українські воїни
- Зеленський під час візиту до Великої Британії спільно з Сунаком підписав "Лондонську декларацію", у якій йдеться про військову допомогу, санкції та відбудову України.
- Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц особисто запевнили президента Володимира Зеленського у підтримці "стільки, скільки буде потрібно" після їхньої зустрічі ввечері 8 лютого.
- Президент України Володимир Зеленський та його колега з Франції Емманюель Макрон прибули до Брюсселя для участі в саміті ЄС
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