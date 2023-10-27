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Мішель заявив, що Україна обов'язково отримає 50 млрд євро від ЄС, - кореспондентка Еспресо

27 жовтня, 2023 п'ятниця
19:22
ЄС

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Україна обов'язково отримає 50 млрд євро від ЄС

Про це розповіла кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька з Брюсселю в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Шарль Мішель наголосив, що Україна обов'язково отримає 50 млрд євро, які їй пообіцяв ЄС на наступні 4 роки. І це також у своєму виступі підтримала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн", - повідомила Висоцька.

Перше, що Шарль Мішель заявив журналістам, це тотальна підтримка ЄС України, зазначила кореспондентка.

"Тобто це відповідь ЄС на закиди прем’єр-міністрів Угорщини Віктора Орбана та Словаччини Роберта Фіцо. Шарль Мішел заявив: "Україна є пріоритом для нас і залишиться пріоритетом". Тобто якимось чином керівництво ЄС збирається переламати Орбана і Фіцо, щоб вони були вимушені погодиться надати Україні транш цих коштів", - повідомила Висоцька.

Якщо говорити про 50 млрд євро, зараз м'яч на стороні ради ЄС, дадала Висоцька. 14-15 грудня лідери країн ЄС повинні прийняти остаточне рішення про надання коштів Україні.

"Одне засідання Ради ЄС відбудеться у листопаді, друге 12 грудня, перед самітом європейської Ради 14-15 грудня, на якому це питання вже буде фінально розглянуте. І саме 14-15 грудня лідери країн ЄС повинні прийняти остаточне рішення про те, чи отримає Україна 50 млрд євро, починаючи з 1 січня 2024 року", - повідомила кореспондентка Еспресо.

Також Шарль Мішель наголосив на тому що лідери ЄС обговорювали використання заморожених активів на користь України. За його словами, вони вже знаходяться на стадії фінальних кроків. 

"Урсула фон дер Ляєн додала, що нещодавно відбулось дуже ефективне засідання міністр фінансів ЄС, і  вже розглядається схема як через бюджет ЄС, російські кошти заморожені в європейських банках, будуть передаватися на відбудову Україні. 12 пакет санкцій проти РФ ще не готовий, але зараз цей пакет знаходиться на обговоренні з кожною країною ЄС окремо", - зазначила Висоцька.

Повідомляється, що головною родзинкою цього пакету буде заборона експорту в ЄС російських діамантів та алмазів. Ймовірно, санкції ЄС будуть оголошені в кінці цього місяця чи в перших числах наступного.

"Президентка Єврокомісії заявила, що введення цих санкцій буде запроваджуватися разом, одночасно чи якось гармонійно з введенням аналогічний санкцій Великою Сімкою. Оскільки ми знаємо, що Велика сімка, за неофіційними даними, планує оголосити про санкції до кінця цього місяця, тому можливо і санкції ЄС будуть оголошені в кінці цього місяця чи в перших числах наступного", - резюмувала Тетяна Висоцька.

  • 26 жовтня стало відомо, що країни G7 оголосять про механізм обмеження імпорту російських діамантів до кінця жовтня, після чого Європейський Союз одразу ж фіналізує пропозицію щодо 12-го пакету санкцій проти Росії.
  • Кореспондентка Еспресо повідомила, що на саміті лідерів країн ЄС обговорять посилення санкцій проти РФ. У наступний 12-й пакет санкцій увійдуть російські діаманти, російській алюміній й товари подвійного використання.
  • 27 жовтня Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз готує новий 12-й пакет санкцій проти Росії.


     
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