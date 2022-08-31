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Місія МАГАТЕ прибуде на ЗАЕС, попри намагання окупантів завадити їй, — ГУР

31 серпня, 2022 середа
23:33
війна з Росією ЗАЕС і МАГАТЕ

1 вересня місія Міжнародного агентства з питань ядерної енергії прибуде на Запорізьку АЕС, попри намагання окупантів завадити цьому візиту

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Місія Міжнародної агенції з атомної енергії на чолі з головою Рафаелем Гроссі 1 вересня має прибути на Запорізьку атомну електростанцію з метою оцінки ситуації на станції та встановлення постійного представництва. Узгоджується маршрут обходу станції з акцентуванням представників МАГАТЕ на об’єктах, що зазнали ураження внаслідок обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Розвідники наголосили, що можливість прибуття на станцію місії постійно "ускладнюється деструктивними діями з боку окупаційної адміністрації міста-супутника станції Енергодара та самої станції".

"Зокрема, не припиняються провокативні обстріли як самої станції, так і можливих маршрутів прибуття представників МАГАТЕ. Співробітники станції зазнають нищівних репресій. Частина працівників, яких окупанти вважають недостатньо "благонадійними", зникли. Їхня доля та поточне місцеперебування невідомі. Частина співробітників, які з різних причин погодились на співпрацю з окупантами, та спеціально підготовлена "масовка" мають створити у членів місії враження повної підтримки місцевими мешканцями дій окупантів. Наразі з ними працюють російські технологи для відпрацювання сценарію та створення необхідної для кремля "картинки", - повідомляє ГУР.

В повідомленні сказано, що під час роботи місії мають бути з’ясовані всі обставини, що призвели до виникнення небезпечної ситуації, яка здатна призвести до аварії на найбільшому в Європі ядерному об’єкті. Також зазначається, що місія МАГАТЕ на станції має завершитися створенням постійного представництва організації на ЗАЕС.

"Територія станції повинна бути негайно демілітаризована. Після чого буде створено 10-кілометрову зону безпеки та захищений транспортний коридор, яким до ЗАЕС доставлятимуться необхідне обладнання та спеціалісти", - наголосили в ГУР Міноборони.

  • 31 серпня заступник директора Інституту проблем безпеки АЕС Сергій Паскевич в ефірі Еспресо заявив, що МАГАТЕ має оцінити готовність працівників ЗАЕС діяти у випадку аварії.
  • Того ж дня місія МАГАТЕ вирушила з Києва до ЗАЕС, прибула до Запоріжжя, попри те, що окупанти змусили делегацію чекати в черзі на межі окупованих територій.

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Новини
Міністерство оборони
окупанти
ГУР
ядерна небезпека
Запорізька АЕС
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