Міського голову Голої Пристані викрали окупанти

Про це повідомляють представники міської ради Голої Пристані.



"Сьогодні представники РФ забрали і вивезли в невідомому напрямку міського голову, сподіваємось, що з ним буде все гаразд. Разом з тим нам треба продовжувати життя в місті. Для цього ви повинні зберігати спокій, не панікувати. Ми продовжуємо виконувати свої повноваження. І працівники бюджетної сфери також продовжують виконувати свої повноваження, будуть надавати послуги, які ви отримували до цього часу. Освітянська, медична галузь, житлово-комунальна і інші", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, окупанти проникли в Офіс Представництва Президента в Херсоні.