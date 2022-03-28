Міського голову Голої Пристані викрали окупанти
28 березня на території Голої Пристані, що на Херсонщині, російські військові затримали Голопристанського міського очільника Олександра Бабича і вивезли в невідомому напрямку
Про це повідомляють представники міської ради Голої Пристані.
"Сьогодні представники РФ забрали і вивезли в невідомому напрямку міського голову, сподіваємось, що з ним буде все гаразд. Разом з тим нам треба продовжувати життя в місті. Для цього ви повинні зберігати спокій, не панікувати. Ми продовжуємо виконувати свої повноваження. І працівники бюджетної сфери також продовжують виконувати свої повноваження, будуть надавати послуги, які ви отримували до цього часу. Освітянська, медична галузь, житлово-комунальна і інші", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, окупанти проникли в Офіс Представництва Президента в Херсоні.
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