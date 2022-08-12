Мітка убивці. Подоляк пояснив, чому провалилися спроби примусової паспортизації РФ на окупованих територіях
Усі намагання окупантів "паспортизувати" українських громадян у захоплених населених пунктах зазнають фіаско
Про це радник глави Офісу президента України написав у Twitter.
Російський паспорт, на думку Подоляка, — це "мітка убивці", "квиток до тюрми народів".
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"Усі намагання РФ паспортизувати окуповані території провалюються. Бо український паспорт — символ свободи, відкритих кордонів, поваги. Російський паспорт — це мітка вбивці, квиток до в'язниці народів, за залізну завісу, до трудового табору, товариства німих і безправних ізгоїв. Вибір очевидний", - зазначив Подоляк.
- Керівник окупаційної влади в Запорізькій області підписав розпорядження про підготовку до референдуму щодо приєднання до РФ.
- На Луганщині окупанти вимагають у місцевих особисті дані та змушують їх іти на псевдореферендум в обмін на воду, їжу й будматеріали.
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