Уряд спростив бронювання перевізників від мобілізації: що змінилося

Про це повідомив 30 липня заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

За його словами, за півтора року дії механізму бронювання до міністерства надійшло близько 500 заяв від перевізників на визнання критичності (у 2023 році не більше 40).

Алгоритм бронювання такий: підприємство, що відповідає критеріям, подає пакет документів до міністерства, отримує статус критично важливого, а відтак має можливість забронювати співробітників через Дію.

Водночас є низка змін, про які варто знати перевізникам. Зокрема для того, аби отримати статус критично важливого підприємству, потрібно відповідати хоча б двом критеріям із семи. Раніше треба було трьом.

"Завдяки змінам до 76 постанови Кабміну бізнесу легше подати пакет документів. Наприклад, варто мати відповідну ліцензію та не мати податкової заборгованості", - пояснив заступник міністра.

"Також ми внесли зміни до 303-го наказу міністерства. Наказ підписаний та буде опублікований після реєстрації в Мін'юсті (очікуємо наступного тижня). Якщо ж перевізник має всі підстави для визнання критичним, не потрібно чекати оновленого 303-го наказу, можна подаватись уже зараз", - написав Деркач.

Серед ключових змін у наказі:

Розширення переліку підприємств, що можуть подаватись на визнання критичними. Йдеться про перевізників, що виконують нерегулярні перевезення та автостанції.

Можливість подаватись компаніям, що виконували перевезення не лише у 2022 році, а й тим, хто почав діяльність у 2023 та 2024 роках.

Скасування необхідності підтверджувати оформлення трудових відносин із працівниками за 180 днів до подачі документів. "Ми розуміємо, що в умовах дефіциту кадрів, компанії наймають нових працівників, тож чекати 180 днів – це невиправдано", - зазначив посадовець.

Він наголосив, що подавати пакети документів до міністерства з урахуванням цих змін можна лише після того, як оновлений наказ набуде чинності.

"Щодо бронювання ФОП. Наразі жоден ФОП, не лише перевізники, а наприклад, аграрії чи будівельники, не можуть отримати статус критичного. Відповідно до роз’яснень Мінекономіки, це суперечить закону. Тож виправити таку ситуацію можуть лише зміни до закону, які дозволять бронювати не лише "підприємства, установи, організації", - резюмував Деркач.