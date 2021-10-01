Монастирський: Поліція поки не знайшла зброю, з якої вчинили замах на Шефіра

Про це передає пресслужба МВС.

Голова МВС Денис Монастирський зазначив, що розслідування замаху на вбивство Шефіра триває 10-й день, і наразі "висновки робити зарано".

"Монастирський додав, що правоохоронці відпрацювали 430 гектарів лісу поруч з місцем злочину. Зброю поки що не знайдено", - повідомив він.

За словами міністра, правоохоронці вивчають відеозаписи із приватних відеокамер.

"І це одне з питань, яке буде підіймати МВС - якби всі камери були під'єднанні до системи "Безпечна країна", відпрацювання у кримінальному провадженні проходило б швидше",- сказав він. Наразі правоохоронці відпрацювали усі першочергові слідчі дії по цьому кримінальному провадженню.

Ранком 22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського, в минулому сценариста та продюсера студії "Квартал 95", вихідця з Кривого Рогу Сергія Шефіра. Авто Шефіра не броньоване. Послугами охорони він не користується.

Нацполіція розглядає три основні версії замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.

За словами радника очільника МВС Антона Геращенка, основна версія замаху на Шефіра - це політичне вбивство для залякування президента і його найближчого оточення. Також до розслідування залучено ФБР.

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