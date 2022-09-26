Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Московія - це величезна в’язниця корінних народів і путінський режим намагається використати окуповані народи, як гарматне м’ясо, щоб колонізувати нові території. Московський режим не цінує людей, людей вони сприймають гірше, ніж боєприпаси або гармати. Сподіваюсь, що протести в Росії проти мобілізації стануть масовими", - зауважив Назаренко.

За його словами, кожен українець повинен бути готовим зустрічати ворога й боронити свої міста.

"Російський кривавий режим вже зазнав поразки, але Путін не може з цим змиритися. Ми зовсім скоро побачимо розпад Росії й наше завдання показати всім незаконно поневоленим народам, що таке свобода. Як тільки почне "падати" Москва, почнуться процеси звільнення націй у яких залишився національний дух", - додав Назаренко.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні. Після оголошення часткової мобілізації у Росії заборонили виїзд за кордон усім, хто стоїть на військовому обліку.

25 вересня мітинг проти мобілізації у Махачкалі переріс у бійки дагестанців з російськими силовиками. На протест прийшло багато жінок. Серед них - солдатські матері та дружини. Аби розігнати мітинг силовики двічі стріляли у повітря з пістолетів. Попри це активісти не зупинились і дали відсіч силовикам.

Жителі Дагестану висунули владі ультиматум щодо звільнення затриманих під час мітингу проти мобілізації, а потім пішли палити портрети Путіна.

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