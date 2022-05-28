Москва кинула всю свою нечисть на Луганщину, - офіцер обласної ТрО Шакун

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Постійно тяжка ситуація. Москва кинула сюди всю свою нечисть, яка в неї є, і кадирівців, і вагнерівців. По всій Луганській області ідуть артилерійські обстріли, працює авіація, літають гелікоптери. Ситуація дуже складна тому, що Москва постійно кидає нові сили, оскільки має короткі логістичні з'єднання, тому швидко підвозить боєкомплекти, доставляють нові сили" – пояснив офіцер.



Сергій Шакун додав, що точаться бої на околиці Сєвєродонецька, сильні бої ідуть під Тошківкою, Оріховом. На трасі Бахмут - Лисичанськ ворог намагається ставити блокпости та щось робити, але наша артилерія їх знищує. Тобто на сьогодні Луганщина вся в бою.

"Росіяни сунуть, їх ротами викошують, а вони сунуть і сунуть, луплять нескінченно. Спочатку проходить авіація, далі запускають артилерію. Потім запускають м'ясо, яких позбирали по Луганщині, щоб вони виявляли наші точки, тоді знову лупить туди артилерія. У ворога біокомплекта дуже багато. Маючи короткі логістичні шляхи, техніка у Сєвєродонецьк заходить з Луганська, на Попасну іде через Краснодон і теж через Луганськ. Вони зараз всю Луганську область використовують для логістики та затягують сюди все, що можливо"- зазначив Шакун.

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