Москва зрозуміла, що у разі вторгнення в Україну отримає жорсткі санкції, але ситуація все ще напружена, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія зрозуміла повідомлення від Заходу про готовність ввести проти неї жорсткі скоординовані санкції у разі нового вторгнення в Україну, проте безпекова ситуація все ще дуже напружена
Про це повідомляє Reuters.
"Поки що рано говорити, що проблеми вирішені. Вони настільки серйозні і залишаться ще деякий час, тому заслуговують на нашу увагу", - сказав Шольц.
Також канцлер Німеччини заявив, що Сполучені Штати Америки, Європейський Союз і НАТО "дуже добре готувалися" до введення санкцій проти РФ у разі ескалації. Шольц додав, що саме такими діями можна знизити напруженість у відносинах з Росією.
"Сподіваюся, що завдяки цій інтенсивності та подвійній стратегії чіткої єдності та оголошення жорстких санкцій можна уникнути конфлікту", - зауважив канцлер.
- Як повідомлялося раніше, Шольц заявив, що нове вторгнення Росії на українську територію буде коштувати дуже дорого.
- Також відомо, що Шольц здійснить візит до України 14 лютого, після чого поїде до Росії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.83
Купівля 27.83Продаж 28.1
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.17
- Актуальне
- Важливе