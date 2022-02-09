Москва зрозуміла, що у разі вторгнення в Україну отримає жорсткі санкції, але ситуація все ще напружена, - Шольц

Про це повідомляє Reuters.



"Поки що рано говорити, що проблеми вирішені. Вони настільки серйозні і залишаться ще деякий час, тому заслуговують на нашу увагу", - сказав Шольц.



Також канцлер Німеччини заявив, що Сполучені Штати Америки, Європейський Союз і НАТО "дуже добре готувалися" до введення санкцій проти РФ у разі ескалації. Шольц додав, що саме такими діями можна знизити напруженість у відносинах з Росією.



"Сподіваюся, що завдяки цій інтенсивності та подвійній стратегії чіткої єдності та оголошення жорстких санкцій можна уникнути конфлікту", - зауважив канцлер.



Як повідомлялося раніше, Шольц заявив, що нове вторгнення Росії на українську територію буде коштувати дуже дорого.

Також відомо, що Шольц здійснить візит до України 14 лютого, після чого поїде до Росії.